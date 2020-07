지난달 30일 배드민턴 클럽대항전…76번 확진자와 동선 겹쳐

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 그동안 ‘깜깜이 확진자’로 분류됐던 광주 137번 확진자의 감염경로가 풀렸다. 금양오피스텔 관련 확진자와 같은 곳에서 운동을 한 것으로 확인됐다.

10일 광주광역시에 따르면 137번 확진자 A씨(50대·남·북구 운암동)의 역학조사 결과 76번 확진자 B씨(70대·남성·북구 중흥동)와 동선이 겹치는 것으로 드러났다.

배드민턴 클럽 회원으로 확인된 A씨는 지난달 30일 한 스포츠센터에서 다른 클럽과 경기를 했다. 이날 클럽대항전에서 B씨는 다른 클럽으로 참여했다.

보건당국은 당시 클럽대항전에 참가한 참석자들에 대해 전수 조사를 진행하고 있으며 현재까지는 모두 음성인 것으로 알려졌다. 추가 명단이 확보되는 대로 검사를 진행할 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr