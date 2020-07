FSN-링거워터 “‘링티’ 배구여제 김연경 선수와 전속모델 계약 체결”

[아시아경제 장효원 기자] 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,130 전일대비 35 등락률 +3.20% 거래량 1,743,439 전일가 1,095 2020.07.10 10:47 장중(20분지연) close (이하 FSN) 손자회사 링거워터의 수분 보충 음료 브랜드 ‘링티’가 배구여제 김연경 선수와 전속 모델계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

링거워터는 이번 김연경 선수와의 모델 계약을 기점으로 ‘국민 수분 보충 음료’ 브랜드 입지를 더욱 공고히 하는 한편, 폭염이 예고되는 올해 여름철 ‘생활 속 수분 보충의 중요성’을 알리는 다양한 캠페인에 집중해 가겠다는 방침이다.

링거워터 관계자는 “세계 정상의 실력, 철저한 자기관리 등으로 국민적 지지와 사랑을 받고 있는 김연경 선수는 링거워터가 추구하는 가치관과 가장 부합하는 모델이라고 판단했다”며 “일상적, 만성적 수분 부족에 대한 경각심이 점차 높아지는 요즘, 최고의 제품을 선보이기 위해 끊임없이 도전하는 ‘링티’ 역시 이번 모델 계약을 체결한 김연경 선수처럼 월드클래스로 성장할 수 있도록 노력해 갈 것”이라고 전했다.

군의관이 만든 수분 보충 음료로 잘 알려진 ‘링티’는 지난 2017년 첫 출시됐다. 고객들의 생생한 체험담이 입소문을 타며 큰 인기를 얻기 시작한 링티는, 올해 초 실구매자 13명이 출연한 TV광고 ‘링티 궁금하시죠?’ 시리즈를 통해 대중적인 큰 호응을 얻기도 했다. 최근 한국체육대학교 스포츠분석센터(CSPA)가 발표한 ‘스포츠 음료 관심도(6월 4주차)’ 데이터 조사에서 ‘링티’는 85%에 이르는 압도적인 점유율을 보이며 1위 브랜드로 급부상했다.

회사 측은 지난 상반기 ‘링티’의 총 누적 판매량이 900만포를 넘어섰으며, 현재 1000만포 돌파를 목전에 두고 있다고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr