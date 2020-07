유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장이 9일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2020 디지털 경제 통상 컨퍼런스'에서 '포스트코로나 시대를 주도할 지능형 디지털전환'을 주제로 강연하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.