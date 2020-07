[아시아경제 김유리 기자] 대한국토도시계획학회는 오는 13일 오후 2시부터 '그린뉴딜과 혁신성장을 위한 장소플랫폼 조성전략: 그린스타트업타운(GST)과 도시재생혁신지구를 중심으로'를 주제로 정책세미나를 연다고 8일 밝혔다. 세미나는 유튜브 채널 '도시TV'로 생중계한다.

행사에서는 기업혁신성장을 위한 지원 전략(홍운선 중소기업연구원 연구위원), 도시재생촉진과 균형발전지원 혁신지구(서민호 국토연구원 연구위원), 그린뉴딜과 혁신성장지원을 위한 그린스타트업타운(GST) 등의 주제발표가 진행된다. 이어 종합토론에서는 김현수 회장(단국대 교수)이 좌장을 맡아 김동익 국토교통부 과장, 김선우 과학기술정책연구원 연구위원, 백대현 한국토지주택공사 처장, 신성식 중소벤처기업부 과장, 유정희 벤처기업협회 부소장 등의 패널 토론을 갖는다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr