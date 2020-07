[아시아경제 김종화 기자]친환경 벽지 전문기업 제일벽지가 '해피데이 프리미엄(Happyday premium)' 컬렉션(종이벽지)을 출시했다고 8일 밝혔다.

이 제품은 △바이오필리아 디자인 △맥시멀리즘 △뉴클래식 등 3개 테마로 구성됐다. 제일벽지는 소비자의 라이프스타일에 맞는 벽지제품 추천과 실용적인 인테리어 안내를 함께해 준다.

제일벽지 관계자는 "올 상반기 출시한 제일벽지 실크벽지 컬렉션, 베이직 플러스, 방염벽지 컬렉션 '더 레드'에서 이미 확인된 고객중심 디자인이 이번 해피데이 프리미엄 컬렉션에서 한층 더 세련됐다는 평가를 받고 있다"고 말했다.

