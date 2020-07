자가격리 장소 이탈한 일본인 50대 男, 이틀간 부산 활보

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 부산시 보건당국이 자가격리 장소를 세 차례 무단으로 이탈한 일본인을 경찰에 고발했다.

부산시는 자가격리 통보를 받고도 격리 장소를 이탈한 혐의(감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반)로 일본 국적의 50대 남성 A 씨를 경찰에 고발했다고 8일 밝혔다.

시에 따르면 A 씨는 지난 3일 일본에서 출발해 인천공항으로 입국했다.

입국 당시 무증상이었던 A 씨는 인천공항 검역대를 통과한 뒤 해외 입국자 전용 KTX를 이용해 부산에 도착했다.

3일 오후 부산역 선별진료소에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단 검사를 받은 A 씨는 지난 5일 음성 판정을 받았다.

그러나 A 씨는 음성 판정을 받은 날 자가격리지를 이탈했다.

시에 따르면 A 씨는 지난 5일 오후 3시께 현금을 찾기 위해 부산 동래구 주거지를 벗어나 집 근처 현금 지급기로 외출했다.

이어 지난 6일 정오께는 우편물 취급소와 대형 할인점을 연달아 방문했다.

한편 부산에서는 자가격리 이탈로 적발된 인원이 총 43명에 달하는 것으로 전해졌다. 이 중 해외입국자는 31명, 확진자 접촉자는 12명이다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr