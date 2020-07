[아시아경제 온라인이슈팀] 미스 맥심 이아윤이 태닝한 몸매를 자랑했다.

최근 이아윤은 자신의 인스타그램에 "태닝5회차입니닿" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 흰색 탑을 입고 무릎을 꿇고 포즈를 취하고 있다. 특히 카메라를 응시하는 그녀의 섹시한 눈빛이 시선을 사로잡는다. 이에 팬들은 "넘 이뻣서용. 요 사진 특히! 넘 이뻣서용 요 사진 특히!" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 이아윤은 2018 미스맥심 콘테스트 우승자로, 현재 카페를 운영하면서 모델로도 활동중이다.

