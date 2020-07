포항시, '도시·주거환경' 주민설문조사…미추진 정비예정구역 해제

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 오는 12일까지 '2030 도시·주거환경기본계획' 수립에 따른 주민설문조사를 실시한다고 8일 밝혔다.

이 계획은 향후 10년간 포항지역 도시기능 및 주거환경 개선 계획, 생활권별 주거지의 정비·보전·관리의 방향을 제시하고 도시기본계획에 입각한 인구·건축물·토지이용·정비기반시설 입안을 위한 프로젝트다. 주택정비사업(재개발·재건축·주거환경개선사업)의 상위계획으로서, 도시 및 주거환경정비법에 근거해 10년 단위로 수립하는 법정계획이기도 하다.

포항시는 국토부의 도시·주거환경정비기본계획 수립지침에 따라 시민들의 주택정비사업에 대한 요구의견 등을 최대한 반영하기 위해 거주환경 및 정비사업 관련한 20여 항목에 걸쳐 조사한다. 설문조사 내용은 통계법 제33조 및 제34조에 따라 이번 계획 수립을 위한 기초자료로만 이용된다.

현재 포항시에서 10년 전에 수립한 포항시 도시·주거환경기본계획에 따르면 포항시내 정비예정구역은 주거환경개선사업 11개소, 재개발사업 8개소, 재건축사업 18개소 등이다.

포항시는 정비예정구역으로 고시된 지구에 대해서 이번에 실시하는 주민설문조사 등을 참고해 장기간 정비사업이 미추진되고 있는 지구에 대해서는 정비예정구역에서 해제할 예정이다.

한편, '2030 포항시 도시·주거환경기본계획'은 도시지역 중 자연녹지를 제외한 주거·준주거·상업·준공업지역 일부를 포함한 전체면적 90㎢ 공간적 범위와 2030년을 목표연도로 정비사업의 기본방향과 목표를 제시하는 종합계획이다. 20년 단위로 수립하는 '2030 포항 도시기본계획' 하위계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr