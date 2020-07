성북구 사회적경제기업 UCC 공모

17일까지 전 국민 누구나 지원 가능...기업 및 사회적경제조직 관련 홍보 UCC 제작

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 ‘2020년도 사회적경제기업 UCC 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 지역내 사회적경제조직 홍보 사업 일환으로 추진, 작품 형태는 1인 크리에이터 영상 다큐, 드라마 광고 등으로 1인(1팀) 당 1편 이하로 출품에 제한이 있다.

구는 오는 7월17일까지 참가자를 모집, 거주지 관계없이 전 국민 누구에게나 신청을 받고 있다. 제출된 자료는 별도 전문 심사를 거쳐, 8월 초 성북구 홈페이지를 통해 수상작이 발표될 계획이다.

참여를 희망하는 개인(또는 단체)은 성북구청 홈페이지(구정소식→고시공고)에서 관련 서식을 내려 받아 작성 후 UCC 파일과 함께 이메일(sbsocialeconomy@daum.net) 제출 및 방문 접수하면 된다.

성북구 관계자는 “수상 작품은 성북구 내 사회적경제조직 홍보에 활용될 예정, 다양한 작품들이 접수되어 사회적경제 인식 확산에 기여하기를 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr