‘놀면뭐하니?’ 비 X 이효리 X 유재석, 패션도 "싹쓰리"

[컬처&라이프부 최정화 기자] MBC 예능 ‘놀면 뭐하니’에서 이효리·비·유재석으로 구성된 프로젝트 그룹 ‘싹쓰리’의 뉴트로 패션에 뜨거운 관심이 쏠린다.

레트로 열풍을 타고 개성있는 스타일을 선보이고 있는 싹쓰리 멤버들이 픽한 올 여름 머스트 해브 아이템을 알아본다.

그래픽 티셔츠

옷차림이 가벼워지는 여름, 티셔츠 한 장만 입어도 편안하면서도 쿨한 썸머 스타일 룩을 완성시켜줄 ‘그래픽 티셔츠’ 를 주목해보자. 최근에는 독특하면서도 빈티지한 느낌의 그래픽, 볼드한 레터링 프린트 등 스트릿한 감성의 디자인을 담은 아이템들이 큰 인기를 모으고 있다.

데님 팬츠나 스포티한 반바지등 심플한 아이템과 함께 매칭해 힙하면서도 패셔너블한 스트리트 룩을 완성시켜보자.

패턴 셔츠

매해 여름 시즌이면 유행하는 하와이안 셔츠와 카무플라주 셔츠는 경쾌하면서도 위트 있는 썸머룩을 연출하기 제격이다. 화려한 패턴 셔츠 하나면 평소 입던 스타일에서 벗어나 손쉽게 과감하면서도 유니크한 스타일을 완성할 수 있다.

남녀 불문하고 트렌디하게 즐길 수 있는 다채로운 컬러와 화려한 패턴의 셔츠를 통해 올 여름 보다 스타일리시한 패션을 완성해보자.

화이트 스니커즈

뭐니뭐니 해도 여름하면 화이트가 답이 아닐까.

화이트 스니커즈는 남녀노소, 트렌드를 막론하고 꼭 한 켤레쯤은 구비해야할 머스트해브 아이템으로 손꼽히고 있다.

가벼운 캔버스 소재의 스니커즈부터 볼드한 아웃솔이 특징적인 어글리 슈즈 디자인의 스니커즈까지 다채로운 디자인의 화이트 스니커즈로 여름 스타일링에 다양하게 활용해보자.

자료 제공=MBC ‘놀면뭐하니?', 비 인스타그램, 필립플레인, GRAYGO, MLB, 올세인츠, 쥬시 꾸띄르, 컨버스

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr