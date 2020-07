조선대 일자리센터 ‘승무원 양성과정’ 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터가 7~8일 여대생을 대상으로 ‘승무원 양성과정-Apply for the Crew!’를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 Step 1과 Step 2로 구성됐다.

먼저 7일에 열리는 Step 1은 국내 항공사 및 외항사 채용 동향과 취업전략을 강의로 전달하며, 비대면 화상강의로 진행한다.

8일 Step 2에서는 자세, 미소, 인사 등 전반적인 태도와 자세에 대한 이미지 메이킹과 발음교정, 직무용어를 포함한 스피치가 진행된다.

학생들은 학생통합지원시스템(CU+) 비교과과정 프로그램 신청을 통해 참여할 수 있다.

윤오남 대학일자리센터장은 “코로나19가 장기화하는 상황에 방역수칙을 준수하면서 진행할 것”이라며 “앞으로도 여대생들의 취업역량강화를 위한 학생들의 수요가 높은 프로그램을 중심으로 기획하고 운영하며 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr