세종대, 호텔관광학분야 '세계 대학 학술 순위' 9위 올라

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 호텔관광학 분야가 중국 상해교통대학 고등교육원이 발표한 '2020 세계대학 학술순위(Academic Ranking of World Universities·ARWU)에서 9위에 올랐다고 6일 밝혔다. ARWU 세계대학 학술순위는 ▲졸업생 중 노벨상, 필즈상 수상자 수(10%) ▲교원 중 노벨상, 필즈상 수상자 수(20%) ▲인용 횟수 상위 연구자 수(20%) ▲Nature, Science 게재 논문 수(20%) ▲과학인용색인(SCIE), 사회과학인용색인(SSCI)에 게재된 논문 수(20%) ▲개인당 학문적 성취도(10%) 등 정량 지표로 순위를 매기고 있다. QS 세계대학평가, THE 세계대학 평가와 더불어 3대 대학 평가로 여겨진다. 세종대는 이번 순위에서 총 54개 평가 분야 중 14개 분야가 순위에 올랐고 이 중 10개 분야는 국내 10위권에 이름을 올렸다고 덧붙였다. 특히 호텔관광학 분야에서 세계 9위로 국내 1위, 수자원공학은 세계 101~150위권으로 국내 대학 중 유일하게 순위에 올랐다.

