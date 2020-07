일본 언론 "도쿄지사 선거 고이케 재선 확실"

[아시아경제 장세희 기자]일본 수도 도쿄도지사 선거에서 현직 고이케 유리코(67) 후보의 재선이 확실시된다고 NHK와 교도통신 등 일본 언론이 5일 출구조사 결과를 근거로 보도했다.

NHK 출구조사 결과에 따르면 고이케 현 지사의 예상 투표율은 60%에 육박해 야마모토 다로 레이와신센구미 대표와 우쓰노미야 겐지 전 일본변호사연합회 회장 등 경쟁자들을 여유 있게 제칠 것으로 예측됐다.

이날 오전 7시부터 1800곳 투표소에서 진행된 도쿄지사 선거는 오후 8시 종료됐다. 개표는 6일 새벽에 완료될 전망이다.

고이케 지사는 집권 여당인 자민당 소속은 아니지만 성향상 대체로 여권 인사로 분류되고 있다. 또 자민당도 고이케 지사를 배려해 이번 선거에 따로 후보를 내지 않았다.

고이케 지사는 코로나19 감염 확산 방지를 이유로 거리 유세를 한 번도 하지 않고 SNS 등을 활용한 온라인 선거운동만 했다.

입헌민주·공산·사민당 등 야당 연합의 후원을 받은 우쓰노미야 전 회장은 거리 유세 등을 통해 고이케 지사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 대응을 비판한 바 있다.

일본 정계에서 풍운아로 불리는 야마모토 대표는 내년 7월로 연기된 도쿄올림픽·패럴림픽의 취소 등을 공약으로 내걸었다.

한편 고이케 지사는 참의원 1선(임기 중 사퇴), 중의원 8선, 방위상, 환경상, 오키나와·북방영토 담당상 등을 지낸 뒤 2016년 도쿄지사 선거에 무소속으로 출마해 여성 최초로 도쿄지사가 됐다.

