국민이 생각하는 '과학치안' 아이디어는?…경찰·과기부 공모전 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청과 과학기술정보통신부는 국민 체감형 과학치안 과제 발굴을 위해 국민을 대상으로 '제6회 과학치안 아이디어 공모전'을 개최한다고 5일 밝혔다.

접수는 이달 6일부터 9월15일까지 진행된다. 응모는 ▲해결방안 ▲문제제안 2개 분야로 이뤄진다. 해결방안 공모는 범죄예방, 사이버안전(디지털성범죄 포함), 교통안전, 치안장비, 과학수사, 대테러 등 경찰활동 전 분야에서 과학기술·정보통신기술(ICT)을 활용한 현장 치안력 강화와 치안문제 해결, 국민 안전·편익 제고를 위한 과학치안 구현 아이디어가 대상이다.

문제제안 공모는 과학적 해결방안을 당장 직접 제시하기는 어렵지만 국민 안전과 불편 해소를 위해 시급한 해결이 필요한 치안 현장의 문제가 대상이다.

공모전은 국민과 경찰관 2개 분야로 나뉘어 진행되고, 시상은 해결방안 부문만 심사를 거쳐 상장과 상금을 수여할 계획이다. 제안된 아이디어는 향후 치안과학기술 연구개발(R&D) 신규과제 기획 등 치안정책 수립에 활용된다.

경찰 관계자는 “이번 공모전이 국민의 치안 분야에 대한 관심과 아이디어가 치안 문제 해결로 이어지는 선순환 생태계 조성에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 공모전에 대한 자세한 사항과 접수는 폴리스랩사업단 홈페이지(www.policelab.or.kr)를 통해 확인·진행할 수 있다.

