정세균 국무총리 전북 ‘방문’…수소 산업 ‘가속도’

전주-완주-새만금 잇는 수소 생태계 조성

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 정세균 국무총리가 전북 수소 경제 현장을 찾아 물심 양면으로 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혀 전북 수소 산업 육성에 가속도가 붙을 전망이다.

국가 수소 경제 컨트롤 타워인 수소 경제 위원회 위원장을 맡고 있는 정세균 국무총리는 3일 완주 수소 충전소와 현대차 전주공장을 방문했다.

이 자리에는 송하진 도지사와 안호영 국회의원, 송지용 도의회 의장, 김승수 전주 시장, 박성일 완주 군수 등 지역인사 20여 명이 함께했다.

이날 방문은 제1차 수소 경제 위원회에서 논의한 수소 경제 활성화 대책들이 현장에서 제대로 추진되고 있는지 진행 상황을 점검하고 기업, 지자체의 애로 사항을 청취하기 위해 마련됐다.

정 총리는 완주 수소 충전소를 찾아 충전소 현황 브리핑을 받고 수소 버스 충전을 시연한 후 현대차에서 생산한 수소 전기버스를 타고 현대 자동차 전주 공장 상용 파일롯트동(수소차 생산라인)을 시찰했다.

전북도는 이번 정세균 총리의 지역 방문은 수소 경제를 선도하기 위한 경쟁력을 높이는 계기이자 전주-완주 수소 시범 도시 조성사업을 성공적으로 이끌 기폭제가 될 것으로 기대하고 있다.

도는 내년까지 전주 4곳을 비롯해 군산, 익산, 부안에 각 1곳씩 수소 충전소 7기를 추가 구축할 계획이어서 전북은 2021년에는 모두 8기의 수소 충전소를 보유할 예정이다.

또 수소 인프라 확충에 발맞춰 올해 보급 예정인 수소 승용차 546대를 포함해 2030년까지 수소 승용차 1만4000대, 수소 버스 400대를 보급할 방침이다.

송하진 도지사는 “정부와 같은 목표를 갖고 뛰는 전북의 수소 산업 육성에 속도가 붙을 전망”이라며 “포스트 코로나 시대를 맞아 전북이 청정 에너지 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr