[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 학교법인조선대학교는 제3기 정이사 이사회를 이끌 이사장에 김이수 전 헌법재판관이 선출됐다고 3일 밝혔다.

이날 이사 9명 전원과 감사 2명은 제3기 이사회 첫 회의에서 김 전 헌법재판관의 이사장 선출에 전원 찬성한 것으로 알려졌다.

김 신임 이사장은 전북 고창 출신으로 전남고와 서울대 법학과를 졸업했다.

서울고등법원 부장판사, 인천지방법원장, 사법연수원장, 헌법재판소장 권한대행 등을 역임했다.

학교법인조선대학교 관계자는 “이사장 선출에 따라 제3기 이사회가 대학에 산적한 현안을 해결해 성공적인 대학혁신을 이루고, 향후 공영형 사립대의 기틀을 마련해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

