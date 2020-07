나주시 ‘제4회 잡 페스티벌’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지난 2일 빛가람동 스페이스코웍에서 구인·구직 만남의 장인 ‘제4회 잡(JOB)페스티벌’을 개최했다고 3일 밝혔다.

잡 페스티벌은 구직자에게 다양한 고용정보, 취업기회를 제공하며 중소기업 인력난을 해소하기 위해 마련된 1:1매칭 일자리 박람회 행사다.

취업 기초 준비 과정인 이력서·자기소개서 작성, 면접의상 코디 등 분야별 취업 컨설팅과 신규 채용을 위한 업체별 현장면접을 진행한다.

이번 행사는 구직 희망자 120여 명과 짱죽㈜, 해미로㈜, 동우전기㈜ 등 관내 14개 업체 관계자 30여 명이 참여했다.

이중 14개 업체 면접관이 현장 면접을 진행해 17명을 신규 채용했으며 14명을 2차 면접 대상자로 확정했다.

시는 코로나19 지역사회 감염 차단을 위해 행사장 곳곳에 손소독제를 비치하고 참여자 전체 마스크 착용, 행사 전·후 개별 온도 체크, 간격거리 유지 등 방역 수칙을 준수하며 행사를 진행했다.

강인규 시장은 “이번 잡 페스티벌을 비롯해 코로나19 장기화로 침체된 고용 시장에 활력을 더해줄 다각적인 고용지원에 힘써가겠다”며 “지역 청년들이 취업 걱정 때문에 지역을 떠나는 일이 없도록 일자리 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.

