신라스테이 해운대, SRT 연계 '스테이 인 서머' 패키지 출시

[아시아경제 차민영 기자] 신라스테이 해운대가 '2020 특별 여행주간'을 맞아 수서고속철도 SRT 이용고객과 연계한 ‘스테이 인 서머’ 패키지 상품을 3일 출시했다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 이달 1일부터 19일까지 ‘2020 특별 여행주간’으로 정하고 국내의 다양한 관광자원을 활용한 여행상품을 선보인다.

이번 스테이 인 서머 패키지는 SRT 고객 전용 상품으로 신라스테이 해운대 체크인 시 올해 1월 이후 사용한 승차권 등 SRT 탑승 내역을 제시한 고객에게 혜택을 준다.

패키지 구성은 ▲객실(1박) ▲생맥주 무제한 이용(2인) ▲흑백사진 인화권 (3매) ▲신라스테이 시그니처 베어(1개)로 구성됐으며 신라스테이 해운대에서 다음달인 8월 말일까지 이용할 수 있다.

한편, 신라스테이 전 지점에서 이용 가능한 ‘2020 특별여행주간’ 패키지도 만나볼 수 있다.

패키지는 객실 할인, 레이트 체크아웃 혜택과 함께 스페셜 기프트도 제공한다. 이는 ▲스탠더드 객실 1박 ▲레이트 체크아웃 오후 2시(호텔별 상이함) ▲신라스테이 시그니처 베어 1개 ▲스타벅스 선불카드 5000원권 1매로 구성됐다. 전 지점에서 이달 19일까지 이용 가능하다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr