서울 강동구 상일동에 동남권 첫 산업단지 들어선다

강동일반산업단지계획안 조건부 가결

7만8000㎡ 규모, 총사업비 1945억원

[아시아경제 임온유 기자] 서울 강동구 상일IC 인근에 7만8000㎡ 규모의 강동일반산업단지가 들어선다. 서울시 동남권 첫 산업단지로 엔지니어링 복합단지로 조성될 예정이다.

서울시는 2일 열린 산업단지계획심의위원회에서 강동일반산업단지계획안을 조건부 가결했다고 3일 밝혔다. 대상지는 서울외곽순환도로와 천호대로가 교차하는 상일IC 서남측 강동구 상일동 404 일원이다. 산업단지 구역면적은 7만8000여㎡, 총사업비는 1945억 원 규모다. 서울디지털국가산업단지(G밸리), 서울온수일반산업단지, 마곡일반산업단지에 이은 서울시 관내 네 번째 산업단지다.

서울시는 2014년 조성계획을 수립한 이후 5차례의 중앙도시계획위원회 심의를 거쳐 해당 지역을 개발제한구역으로부터 해제했다. 사업시행은 서울주택도시공사(SH공사)가 공영개발(전면수용) 방식으로 진행한다.

강동일반산업단지는 엔지니어링 복합단지를 목표로 한다. 건설, 플랜트 중심의 엔지니어링 산업에서 변모해 빅데이터, 인공지능 기술이 접목된 고부가 엔지니어링 산업단지를 지향한다. 서울시 관계자는 "엔지니어링 산업이 집적되어 있는 맞은편 강일첨단업무단지와 연계해 엔지니어링 산업의 집적효과를 높이고 미래 엔지니어링 산업의 구심점으로 성장시키겠다는 계획"이라고 설명했다.

개발제한지역을 해제해 개발하는 만큼 공공성도 강화한다. 산업시설용지에는 영세 기업입주 공간을 15%이상 확보하고, 일부 구역은 중소기업 전용단지로 조성해 중소업체간 협업을 강화하고 집적 효과를 높여 시너지를 극대화할 계획이다.

복합시설용지에는 정부, 지자체, SH공사 협력을 통해 엔지니어링협회 해외진출지원센터, 엔지니어링공제조합 교류금융지원, 창업보육센터, 공공형지식산업센터 등 공공지원시설을 유치하고 조성해서 산업단지 활성화를 이끌어낼 계획이다.

또한, 주변 자연녹지지역을 고려하여 용적률을 400%에서 330∼350%로 낮춰 저밀도 개발을 추진하고, 산업단지 내 공원 및 녹지 1만 2550㎡를 갖춰 고덕천과 연계해 근로자와 주민의 휴식 공간으로 조성한다.

서울시는 올해 하반기 산업단지조성을 위한 토지보상 절차를 시작한다. 2023년 하반기 준공예정이다.

김의승 서울시 경제정책실장은 “공공성을 높여서 개발하는 만큼 서울시 균형발전은 물론 주거 중심의 강동구 지역경제 활성화도 기대한다”고 말했다.

