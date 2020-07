[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도시공사가 공공입찰에 참여하는 민간기업을 초청해 공정입찰 시스템 도입을 위한 정담회를 개최한다.

경기도시공사는 오는 9일 수원 권선구 본사 사옥에서 공정입찰 시스템의 도입 취지를 설명하고 공정입찰 노력도 평가방법을 안내한 후 이에 대한 의견을 수렴하는 정담회를 마련한다고 2일 밝혔다.

공정입찰 시스템은 공공입찰에 참여하는 기업이 사업을 낙찰받기 위한 영업행위보다는 자체 윤리경영 및 기술개발을 강화하도록 기업의 공정입찰 노력을 평가ㆍ인증하는 시스템이다.

경기도시공사는 시스템 도입을 위한 1단계 추진방안으로 민간사업자 공모 평가, 설계공모 심사, 기술용역 제안서 평가에 공정입찰 노력도 등을 반영할 계획이다.

정담회 참석을 원하는 기업은 오는 6일까지 경기도시공사 홈페이지(www.gico.or.kr)에 공지된 안내문을 참고해 신청하면 된다.

