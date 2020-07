광주 초·중·고, 2∼3일 등교 중지…원격수업으로 전환

[아시아경제 장세희 기자]광주 초·중·고등학교가 2~3일 이틀간 등교 수업을 중지하기로 했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 연일 확산한 데 따른 조치다.

광주시교육청은 1일 저녁 교육부와 광주시 등 보건당국과 협의를 거쳐 이같이 결정했다. 오는 6∼15일에는 학생밀집도를 낮춰 등교하는 방식을 적용한다.

초·중학교의 경우 이 기간에 매일 전체 학생의 3분의 1 안팎이, 고등학교는 전체 학생의 3분의 2 안팎이 각각 등교한다. 등교하지 않는 학생들은 원격수업을 한다.

초등학교와 함께 운영되는 병설 유치원도 2∼3일 원격수업으로 전환한다. 다만 공립 단설과 사립유치원은 정상 등교한다.

수강생 300인 이상 대형학원에 대해선 2∼15일 시설 운영 자제를 권고하는 집합제한 행정 조치를 했다.

300인 이하 학원도 가급적 시설 운영을 자제해 달라고 당부했다.

부득이하게 운영할 때는 참석자 전원 마스크 착용과 발열 체크, 출입명부 작성, 사람 간 일정 간격 두기, 방역 소독 등 방역수칙을 철저히 지켜 달라고 요청했다.

시 교육청은 특히 학생들이 등교 전 자가진단 및 발열 체크를 철저히 해 달라고 당부했다.

장휘국 교육감은 "코로나19의 지역사회 확산을 막고, 학교 구성원들의 안전을 지키기 위해 학생밀집도를 낮춰 등교하기로 결정했다"며 "등교와 원격수업을 병행하는 교육과정이 차질 없이 진행될 수 있도록 철저히 준비하고, 방역에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

