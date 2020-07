인천교육청, 3일 온라인 정책토크쇼 연다

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청이 교육 정책에 대한 시민 의견을 수렴하기 위해 온라인 정책 토크쇼를 연다.

올해 처음 열리는 온라인 토크쇼는 '방구석 정책 토크쇼'라는 제목으로 오는 3일 오후 4시 시교육청 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

정책토크쇼는 연수여고 최윤서 학생과 갈월초교 김현진 교사의 오프닝 공연을 시작으로 사전에 받은 질문과 제안에 대해 고민해 보는 시간을 갖는다.

또 실시간 라이브 댓글을 달고 답변하는 '나도 한 마디' 코너와 어쿠스틱 밴드 '할말밴드'의 공연도 이어진다.

인천 시민 누구나 토크쇼에 참여해 교육 정책에 대한 의견을 제시할 수 있으며, 토크쇼에서 나온 아이디어와 의견은 담당 부서에 전달해 내년도 정책과 사업 예산 편성에 반영한다.

정책 토크쇼는 제1, 2회는 온라인으로 열리고, 이후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 추이에 따라 온·오프라인 개최를 병행할 예정이다.

인천시교육청 관계자는 "기존에 좋은 반응을 얻었던 오프라인 정책 버스킹 행사가 코로나19로 인해 진행하기가 어려워 시간·공간의 제약이 없는 언택트 소통을 통해 더 나은 인천교육 정책을 만들 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

