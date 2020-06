JW바이오사이언스, 세계 최초 패혈증 진단기술 日 특허 취득

[아시아경제 조현의 기자] JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,540 전일대비 200 등락률 +3.75% 거래량 117,655 전일가 5,340 2020.07.01 09:32 장중(20분지연) close 는 손자회사인 JW바이오사이언스가 세계 최초로 개발하고 있는 ‘WRS(트립토판-tRNA 합성효소)를 활용한 패혈증 조기 진단키트 원천기술이 일본 특허를 취득했다고 1일 밝혔다.

WRS는 2016년 국제학술지 ‘네이처 미생물학’에 발표된 논문에서 사이토카인 폭풍을 일으키는 주요 염증물질인 TNF-alpha, IL-6 등 보다 가장 앞서 신속히 혈류로 분비된다는 사실이 확인된 바이오마커다.

기존 패혈증 진단 마커는 세균에 의한 감염만 진단이 가능했으나 WRS는 바이러스와 진균(곰팡이)에 의해서도 활성화된다. 이에 회사 측은 WRS가 세균성 패혈증과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)과 같은 바이러스 감염증에도 진단적 가치가 높을 것으로 기대하고 있다.

JW바이오사이언스는 WRS 진단기술과 관련해 2017년 국내 특허를 취득했으며 지난 5월 미국에서 특허 등록 결정을 받았다. 유럽과 중국에도 특허를 출원한 상태다.

JW바이오사이언스는 WRS 진단키트 개발을 위해 현재 신촌세브란스병원, 가천대길병원, 서울성모병원 등에서 임상시험을 진행하고 있으며 올 하반기 품목허가를 신청할 계획이다.

JW바이오사이언스 관계자는 “주요 선진 시장에서 WRS 기술의 경쟁력을 인정받으며 유리한 입지를 선점할 수 있게 됐다”며 “빠른 시일 내에 WRS 진단키트의 상용화를 실현할 수 있도록 역량을 집중할 것”이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr