'안전海' 앱에서 '이안류' 지수 확인하세요

해양수산부 국립해양조사원은 국민들이 안전하게 해수욕을 즐길 수 있도록 1일부터 '안전해' 앱과 해양조사원 홈페이지를 통해 이안류 지수 서비스를 제공한다.

이안류는 해안 가까이에서 파도가 부서지면서 육지 쪽으로 밀려든 바닷물이 좁은 폭을 통해 다시 바다로 빠르게 빠져 나가는 흐름이다. 얕은 곳에 있던 해수욕객을 순식간에 수심이 깊은 먼 바다로 이동시켜 인명사고를 유발할 수 있다. 이안류는 파도가 잔잔하거나 날씨가 맑은 날에도 갑자기 발생할 수 있기 때문에 더욱 각별한 주의가 필요하다. 2013년부터 현재까지 이안류로 인한 구조자수는 963명에 달한다.

국립해양조사원은 2011년부터 현재까지 전국 7개 해수욕장에 대해 실시간 이안류 감시 서비스를 운영하고 있다. 이안류 발생 가능성을 관심과 주의, 경계, 위험의 4단계로 분류한 '이안류 지수'를 유관기관과 지방자치단체, 소방본부 및 해양경찰, 현장 구조대원 등에 제공해 안전사고 예방과 입욕 통제, 인명구조 등을 지원해 왔다.

올해는 실시간 이안류 감시 서비스 대상에 강원도 속초 해수욕장을 추가하고, 총 8개 해수욕장의 이안류 지수를 전 국민에게 확대 제공할 계획이다.

