6월 29일 코스닥, 15.89p 내린 734.69 마감(2.12%↓)

2020년 06월 29일 코스닥 지수는 15.89p (2.12%) 하락한 734.69로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 2,320 등락률 +29.63% 거래량 3,056,885 전일가 7,830 2020.06.29 15:30 장마감 close , 한국정보공학 한국정보공학 039740 | 코스닥 증권정보 현재가 3,260 전일대비 750 등락률 +29.88% 거래량 3,485,938 전일가 2,510 2020.06.29 15:30 장마감 close , SCI평가정보 SCI평가정보 036120 | 코스닥 증권정보 현재가 4,885 전일대비 1,125 등락률 +29.92% 거래량 35,025,116 전일가 3,760 2020.06.29 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 에스에프씨 에스에프씨 112240 | 코스닥 증권정보 현재가 104 전일대비 42 등락률 -28.77% 거래량 8,106,370 전일가 146 2020.06.29 15:30 장마감 close , 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,000 전일대비 650 등락률 -17.81% 거래량 5,770,648 전일가 3,650 2020.06.29 15:30 장마감 close , 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 434 전일대비 66 등락률 -13.20% 거래량 2,147,346 전일가 500 2020.06.29 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr