본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

서울평가정보, 당기순이익 142%↑…조직·운영 혁신 성과

임춘한기자

입력2026.02.09 15:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울평가정보 는 지난해 연결기준 매출이 413억원, 영업이익이 68억원, 당기순이익이 65억원으로 집계됐다고 9일 밝혔다.


서울평가정보, 당기순이익 142%↑…조직·운영 혁신 성과
AD
원본보기 아이콘

서울평가정보는 이날 공시를 통해 전년 대비 영업이익 31%, 당기순이익 142% 증가하는 등 수익성이 큰 폭으로 개선됐다고 설명했다. 사업 부문별 각자대표 체제 도입으로 의사결정 속도를 높이고, 인공지능(AI) 기반 업무 효율화를 확대하는 등 수익성 중심 경영 체계로 전환한 데 따른 것이다.

서울평가정보는 AI 기반 전사 업무 효율화를 지속 추진하고, 핵심 사업 중심의 운영 체계를 강화해 수익성과 시장 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.


서울평가정보 관계자는 "이번 성과는 경영 체계 개편과 운영 효율화의 결과"라며 "핵심 사업 경쟁력을 지속 강화하고 실적 개선에 걸맞은 주주가치 제고 방안도 함께 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업 현장도 '꽁꽁' "올림픽 시작한 거 맞나요?" 싸늘한 축제에 자영업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기