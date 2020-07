[아시아경제 오주연 기자] 한국정보공학 한국정보공학 039740 | 코스닥 증권정보 현재가 2,920 전일대비 30 등락률 -1.02% 거래량 66,409 전일가 2,950 2020.07.06 15:14 장중(20분지연) close 은 이세복 대표이사가 일신상의 이유로 사임함에 따라 유용석, 이세복 각자대표이사 체제에서 유용석 대표이사 체제로 변경됐다고 6일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr