[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 양산부산대병원은 김대성 병원장이 양산상공회의소 조용국 회장의 요청을 받아 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19)을 함께 극복하자는 응원 메시지를 전달하는 '스테이 스트롱' 캠페인에 동참했다고 29일 밝혔다.

국민안심병원, 중증응급진료센터, 코로나19 대응 병동 운영 등을 통해 코로나19 최전선에서 활약하고 있는 김 병원장은 "피누인의 뜨거운 열정으로 코로나19를 녹여버리겠습니다"라며 감염병의 예방과 치료에 대한 강한 의지를 보였다.

김 병원장은 양산시의회 서진부 의장을 다음 캠페인 참여자로 지명하며 동참을 요청했다.

'스테이 스트롱' 캠페인은 코로나19에 대응하는 전 세계의 연대와 지지를 확산하기 위한 글로벌 릴레이 캠페인으로, 지난 3월 한국 외교부에서 처음 시작됐다.

