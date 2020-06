애경산업 울샴푸, 속옷 전용 세제 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,750 2020.06.29 07:57 장시작전(20분지연) close (대표 임재영)의 울샴푸에서 속옷 손세탁시 사용할 수 있는 ‘언더웨어워시 속옷 전용 세제’를 출시했다.

울샴푸 언더웨어워시 속옷 전용 세제는 혈흔 얼룩 제거력을 강화한 속옷 빨래 전용 중성세제로 속옷의 옷감을 케어해준다. 진정 작용 및 기분 전환에 도움이 된다고 알려진 라벤더 에센셜 오일 등 내추럴 허브 에센셜 오일을 함유해 기분 좋은 빨래를 도와준다.

기존 세제 대비 헹굼력을 51% 강화해 잔여 거품으로 빨랫감을 여러 번 헹궈야하는 불편함을 개선했다. 메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤, 이소프로필파라벤, 이소부틸파라벤 등 파라벤 6종, 형광증백제, 인산염 등 걱정성분을 무첨가해 걱정없이 사용 가능하다.

울샴푸 브랜드 담당자는 “최근 1인 가구 및 공용 세탁기를 사용하는 가구가 증가함에 따라 속옷만큼은 손빨래를 하는 여성들이 증가하고 있다”며 “울샴푸 언더웨어워시 속옷 전용 세제는 이러한 트렌드를 반영한 제품으로 여성들의 속옷, 면생리대 등을 간편하게 손세탁 할 수 있도록 도와줄 것이다”라고 말했다.

울샴푸 언더웨어워시 속옷 전용 세제는 G마켓, 11번가 등 온라인에서 만나볼 수 있다.

