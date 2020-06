전쟁 70년 … ‘꽃다운’ 전몰용사 묘에 꽃을 올리다

경남정보대, 국방계열 70명 6·25전쟁 유엔용사 묘역 헌화식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 유엔군 참전 용사들이 잠든 묘역에 제복을 입은 대학생들이 꽃을 올린다.

아래 한 줌 흙이 된 용사들은 자신이 죽음과 바꾼 땅에서 사는 후손들의 꽃 선물을 받게 될 줄 알았을까. 꽃다운 나이였을 텐데 같은 꽃 같은 또래의 이역 친구들로부터 꽃이 왔다.

경남정보대 국방계열 학생 70여명이 지난 25일 유엔기념공원을 찾았다. 6·25전쟁 70주년을 맞아 열린 ‘6·25전쟁 참전 유엔 전몰용사 추모제’에 ‘파란 눈’의 참전용사 묘역으로 헌화하러 온 것이다.

이 대학 국방계열 1학년 진예지(20) 학생은 ”22개국 유엔 참전 용사들이 잠든 묘역에 우리 대학생들이 직접 헌화하게 돼 감격스럽고 마음이 새롭다“고 말했다.

그는 ”장차 군 초급간부가 돼 유엔군 전몰용사의 희생이 헛되지 않도록, 더 이상 낯선 땅의 전쟁에서 희생되는 청년이 없는 강한 대한민국을 만드는 초석이 되고 싶다“고 했다.

이 대학 국방계열은 14년째 국군의 근간인 장교와 부사관 등 군 초급간부를 배출하고 있으며, 이들은 매년 평균 90% 이상 직업 군인으로 진출하고 있다고 대학 측은 설명했다.

