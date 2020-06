주호영 "공수처 ‘괴물 사법기구’…출범에 동의 못해"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 28일 더불어민주당을 향해 "국회가 대통령 한마디에 고무도장 팍팍 찍는 통법부인가"라며 “유신국회로 돌아간 것인가”라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 페이스북에 "대통령이 '7월 3일까지 3차 추경을 처리하라'는 행정명령을 입법부에 내렸다"며 "여당의 기세대로라면 35조원의 예산이 예결위도 구성 안 된 국회에서 닷새 만에 통과된다"며 이같이 말했다.

주 원내대표는 3차 추경과 관련해 "한 번도 행정부의 설명을 듣지 못했다"면서 "현안이 생기면 여야정 협의체를 가동하고 언제든지 만나겠다던 대통령의 구두약속은 부도어음이 됐다"고 밝혔다.

주 원내대표는 "'7월 15일까지 공수처를 출범시키라'는 것은 대통령의 또 다른 행정명령"이라며 “우리당은 많은 위헌적 요소 때문에 공수처 출범에 동의할 수 없다”고 지적했다.

주 원내대표는 "국회가 대통령과 장관을 탄핵할 수 있는데 공수처장은 탄핵대상이 아니다"라며 "국회의 견제를 받지 않는 괴물 사법기구가 대통령의 손아귀에 들어가는 상황을 방치할 수 없다"고 말했다.

주 원내대표는 "야당 원내대표가 매일 듣는 이야기는 '176석으로 밀어부치겠다'는 협박뿐"이라며 "야당과 국민은 대통령의 설명을 원한다"고 밝혔다.

