이완신 롯데홈쇼핑 대표, 현장경영 재개…"포스트코로나 대비"

건강기능식품 협력사 방문

[아시아경제 차민영 기자] 롯데홈쇼핑은 이완신 롯데홈쇼핑 대표가 현장경영을 재개한다고 28일 밝혔다.

이 대표는 지난 26일 충북 제천에 위치한 건강기능식품 제조업체 코스맥스바이오를 방문해 롯데홈쇼핑과 거래 과정에 대한 의견을 청취하고 포스트코로나에 대비해 협력관계 강화 방안을 논의했다. 내부 시설과 생산라인을 돌아보고 여름철 식품 안전사고가 집중 발생하는 점을 고려해 위생상태도 점검했다. 이달 초 론칭한 신선식품 자체 브랜드 ‘하루일과’ 사과도 선물했다.

이날 방문은 파트너사의 목소리를 직접 청취하는 현장경영의 일환으로 올해 첫 파트너사 방문이다. 이 대표는 2017년 롯데홈쇼핑에 부임한 이후 정기적으로 파트너사를 방문해 애로사항을 점검하고 개선점을 모색하는 등 소통을 이어왔다. 하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 발생하면서 이를 잠정 중단했다. 이후 현장 경영을 지속 이어갈 방침이다.

이완신 대표는 “코로나19 위기 극복을 위해 파트너사와 상생 협력을 최우선으로 삼고 자금 지원, 입점 상담, 상품 판매 등 실질적인 지원을 이어오고 있다”며 “파트너사와 소통 기회를 더욱 확대해 상호 신뢰를 바탕으로 지속 성장할 수 있는 방안을 실행해 나갈 것”이라고 말했다.

