'도레미마켓' 받아쓰기 악뮤 '소재'...세븐틴 승관 원샷

[아시아경제 강혜수 기자] 27일 오후 tvN '놀라운 토요일-도레미마켓'에서는 받아쓰기(이하 '받쓰') 문제로 악뮤(악동뮤지션)의 '소재'가 출제됐다.

이날 방송에는 세븐틴 우지와 승관이 게스트로 출연했다. 세븐틴 곡을 거의 다 작사한 우지는 그동안 나온 세븐틴 곡 받쓰에 대해 "의도치 않게 어렵게 쓰려고 한 건 아니다. 근데 힘들어하는 모습에 너무 죄송했다"고 전했다.

받쓰 문제는 악뮤이 '소재'였다. 이에 우지가 한숨을 쉬면서, "악뮤 찬혁과 아는 사이다. 무지 어려울 것 같다"고 시작부터 난감해했다. 반면 승관은 "그 노래가 아마 '음악을 만들 소재가 떨어졌다' 이런 가사가 들어간 건 알고 있다"라고 말해 붐을 놀래켰다.

문제 구간을 들은 후 분위기를 본 신동엽은 "잘하면 원샷 받겠다"며 선글라스를 썼다. 하지만 멤버들의 받쓰가 차례로 공개되자 "다 비슷하게 들었구나"라며 선글라스를 다시 벗어 웃음을 자아냈다.

그리고 승관은 "다음 기회에 도전해"라는 문장을 맞춰 정답 근접자로 뽑혔다. 원샷을 받게 된 승관은 "세븐틴 노래 많이 사랑해주세요"라고 적힌 쪽지를 들어 홍보하기도 했다.

tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'은 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송된다.

