'음악중심' 아이즈원 '환상동화' 1위...MC 민주 "직접 발표하니 남다른 기분"

[아시아경제 강혜수 기자] 27일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 아이즈원의 '환상동화'가 1위를 차지했다.

이날 '쇼! 음악중심'은 아이유 '에잇', 트와이스 'MORE & MORE', 아이즈원 '환상동화'가 1위 후보에 올랐다. 최종투표결과 9492표를 얻은 아이즈원이 1위에 올랐다.

아이즈원은 "1등 만들어준 위즈원 너무 고맙고, 예쁘게 만들어 준 스태프 분들께 감사드린다. 멋진 안무 짜주신 선생님에게도 감사하다"라고 1위 소감을 전했다. 특히 새로운 MC로 활약하고 있는 민주도 "우리 위즈원 너무너무 사랑한다. 내가 발표를 하게 되니 기분이 너무 남다르다. 감사하고 앞으로 열심히 하는 아이즈원 되겠다"고 덧붙였다.

또한 이날 방송에서는 골든차일드의 컴백무대와 원조 섹시퀸 김완선의 무대가 펼쳐졌다. 골든차일드는 팬클럽에서 타이틀곡 'ONE'을 청명섹시라고 부르는 것에 착안, 파랑색 의상으로 시선을 사로잡았다.

그런가하면 김완선은 'YELLOW'에 맞춘 노란 트레이닝 복과 무용수 한 명만으로도 트렌디한 감각을 뽐내며 레전드 댄싱퀸임을 입증했다.

그 외 Stray Kids, 아이즈원, 백아연, 엔플라잉, 다이아, 우주소녀, 위키미키, 온앤오프, CRAVITY, 이예준, THE SOLUTIONS, 퍼플레인, ONEWE, 미스터T, AWEEK, 다크비 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr