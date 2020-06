[아시아경제 정동훈 기자] 여성가족부가 정의기억연대(정의연)이 운영해 온 서울 마포구 소재 일본군위안부 피해자 쉼터 '평화의 우리집'에 대한 보조금 지원사업을 종료하기로 했다고 26일 밝혔다.

정의연은 최근 사업을 종료하겠다는 취지의 공문을 여가부에 보냈고, 여가부는 이를 승인했다.

정의연은 여가부가 지급한 올해분 보조금 3000만원 등에 대한 운영 보고서와 정산 보고서를 향후 2개월 안에 제출해야 한다. 여가부가 보고서 검토를 완료하면 공식적으로 평화의 우리집 사업은 모두 종료된다.

지난 11일 평화의 우리집에 거주하던 일본군 위안부 피해자 길원옥(92) 할머니는 양아들인 황모 목사와 함께 쉼터를 떠났다. 이로써 쉼터 시설에는 위안부 피해자가 한명도 남지 않게 됐다.

