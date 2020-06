▶허기호(GC녹십자 오창 공장장)·기영(한국과학기술기획평가원)씨 모친상 = 청주성모병원(충북 청주시 청원구 주중동 848) 장례식장 특7호, 043-210-5444, 발인 27일 오전 7시

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.