정 총리 "여러나라서 인종·국적 사회적 갈등…위기상황서 사회 품격 드러나"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 26일 "최근 여러나라에서 인종, 국적을 둘러싸고 사회적 갈등이나 차별이 촉발되는 현상이 빈번해지고 있다"며 "이런 상황일수록 그동안 우리 사회가 다양성을 존중하고 수용하기 위해 기울여 온 많은 노력들이 퇴색되지 않도록 보다 세심히 챙겨야 하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제18차 다문화가족정책위원회에서 "위기상황에서 그 사회의 품격이 드러난다고 한다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "다문화가족은 그 구성원이 이미 100만명을 넘어섰고, 10년 이상 장기 거주하는 비율도 61%에 이르는 등 이제는 이방인이 아니라 우리 사회의 중요한 일원으로 살아가고 있다"고 설명했다.

이어 "글로벌 경쟁이 심화되고 미래 불확실성이 높아지는 상황에서 다양성은 그 자체로 힘이 된다"며 "다문화가족만이 가진 초국가적 네트워크와 다양한 문화적 배경은 우리 사회의 든든한 잠재력이자 경쟁력의 원천이 되고 있다"고 평가했다.

그러나 "아직도 제도적 지원체계가 부족하거나 사회적 인식의 한계로 인해 다문화가족들이 제 역량을 충분히 발휘하지 못하고 있다"며 "특히 최근의 코로나19 상황은 다문화가족에게 더 큰 도전으로 다가오고 있다"고 언급했다.

정 총리는 "다문화가족의 국내 거주가 안착기에 접어들고 있는 만큼, 이주 적응보다는 사회적 성취를 돕는 방향으로 정책 전환이 필요하다"며 "정부는 다문화가족 자녀들에게 적절한 교육 기회를 제공하는 한편, 결혼이민자에 대한 직업훈련과 취업 지원을 더욱 확대할 것"이라고 강조했다.

아울러 "다문화가족의 수요를 감안한 맞춤형 지원을 통해 경쟁력을 갖추게 해줌으로써 우리 사회의 일원으로 당당하게 활동할 수 있는 징검다리를 제공해주겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 또 "재난 등 비상상황에서 정보 격차 문제를 해소하는 일도 정부가 힘써야 할 과제"라며 "코로나19가 장기화되는 상황에서 중요한 생활 정보들이 다문화가족에게도 빠짐없이 전달되고 있는지 꼼꼼히 살펴야 한다"고 말했다.

그러면서 "관계부처와 지방자치단체에서는 언어장벽 등으로 현장에서 신속한 정보전달에 장애가 발생하지 않도록 끊임없이 점검해 달라"고 당부했다.

