[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교 국방과학대학원은 김용우 전 육군참모총장이 '4차 산업혁명 시대와 육군의 도전'이란 주제로 27일 오전 10시30분부터 온라인 강의를 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 강의는 실시간 화상 방식으로 진행된다. 제47대 육군창모총장을 지낸 김용우 예비역 대장은 군 핵심 간부로서 갖추어야 할 소양과 현대전에 대비한 군 전력 발전 방향 등에 대한 지식을 공유할 예정이다. 김 대장은 육사 39기로 합참전략기획본부장, 제1군단 군당장, 제9보병사단 사단장을 지냈으며 현재 육군협회 부회장을 맡고 있다.

