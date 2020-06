[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 홍원식 남양유업 회장 사무실을 압수수색했다. 남양유업 관계자가 조직적으로 경쟁사를 비방하는 댓글을 게시한 의혹과 관련해 홍 회장이 알고 있었는지를 확인하기 위해서다.

25일 서울 종로경찰서에 따르면 지난 22일 종로서 수사관은 서울 강남구 논현동에 있는 남양유업 본사의 홍 회장 사무실을 압수수색했다. 회장 집무실에서 컴퓨터와 스마트폰 등을 확보한 것으로 알려졌다.

남양유업은 홍보대행사를 동원해 맘카페 등에 경쟁업체를 비방하는 댓글을 지속적으로 게시한 혐의를 받고 있다. 앞서 경찰은 지난해 7월 부산에 있는 홍보대행사를 압수수색 했다. 비방 글을 게시한 아이디 50여개를 확보했다.

경찰은 압수물 분석을 끝내고 홍 회장 소환 여부를 결정할 것으로 알려졌다.

