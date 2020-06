[아시아경제 금보령 기자] 일성신약 일성신약 003120 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,296 전일가 81,000 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 스마트케이피에프브이로부터 510억원 규모의 과천지식정보타운 스마트케이 A동 8~10층 취득을 결정했다고 25일 공시했다.

취득가액은 지난해 자산총액 대비 13.79%다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr