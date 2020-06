유럽 가는 하늘길 더 열린다… 한-EU 수평적 항공협정 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 유럽으로 향하는 하늘길이 더 확대될 전망이다.

외교부와 국토교통부는 25일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 '한-유럽연합(EU) 수평적 항공협정'을 체결했다고 이날 밝혔다.

이날 체결식은 윤순구 주벨기에EU대사가 한국 정부를 대표해 서명했다. EU에서는 회원국을 대표헤 이레나 안드라시 주EU크로아티아대사가, 집행위원회를 대표해 필립 코넬리 항공운송국장이 서명했다.

이번 협정은 한국과 EU 양측이 국내 승인 절차 완료를 각각 서로에게 통보하면 그 다음달 1일부터 발효된다. 앞서 양측은 2018년 10월 협정 문안에 가서명했지만 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴)에 따라 일부 문구를 수정하게 됐다. 이후 지난 3월 최종 문안에 대한 재합의를 도출하고 서명을 위한 국내 절차를 거쳐 이번에 서명식을 개최하게 됐다.

이번 협정을 통해 양측의 항공 안전관리 의무가 보다 명확해지는 한편 한국과 항공협정이 체결된 EU의 모든 회원국 항공사가 한국을 오가는 노선을 운항할 수 있게 돼 항공안전이 보다 강화되고 양측 국민의 항공사 선택권도 다양해질 전망이다.

정부 관계자는 "이번 수평적 항공협정 체결을 토대로 단일 항공시장을 형성한 유럽연합과 항공자유화 논의를 추진해 나가는 한편 헬기 생산, 항공부품 상호 인증 분야에서 기술교류도 확대하는 등 양측간 포괄적 항공협력을 심화해나갈 것"이라고 말했다. 이어 정부는 올해 하반기 중 한-EU간 교통협력회의를 발족하고 항공·철도 등 교통 분야 전반에 대한 협력 방안을 논의할 계획이다.

