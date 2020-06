<승진>

◆부서장급

▶감사실장 박준덕 ▶수도권북부본부장 강대혁 ▶충북본부장 주동수

◆팀장급

▶지원처 인재개발팀장 장은정 ▶대전세종충남본부 시험팀장 김용호 ▶충북본부 시험팀장 박준규 ▶강원본부 검사팀장 한정근

<전보>

◆부서장급

▶기획처장 황인하 ▶검사처장 임의순 ▶대구경북본부장 이정민 ▶제주본부장 김희균

◆팀장급

▶검사처 특수검사팀장 김태영 ▶대전세종충남본부 검사2팀장 윤종민 ▶대구경북본부 검사1팀장 양상문

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr