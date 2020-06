김은중 만도 책임매니저, '발명의 날' 대통령 표창 수상

[아시아경제 우수연 기자]김은중 만도 책임매니저가 24일 서울 여의도 63컨벤션센터에서 열린 발명의 날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다. 만도 서스펜션 관련 부서에서 근무 중인 김 매니저는 국내 최초로 자동차 '전자제어 서스펜션(SDC)' 독자 개발에 성공한 기술력을 인정받아 이번 표창을 받았다.

김 매니저는 SDC의 중요성과 확장성을 사전에 인지하고 해당 기술 분야에서 33건의 국내·외 기술특허(등록 16건)를 확보했다. 그가 설계한 SDC는 2013년식 현대자동차 제네시스에 처음 적용된 이후 탁월한 승차감으로 업계와 소비자들 사이에서 인정을 받고 있다. 주행 안정성을 강화한 SDC는 2019년까지 국내외에서 1000억원 이상의 매출을 올리기도 했다.

전 세계적으로 빠르게 늘고 있는 SDC 수요에 발맞춰 만도는 지난해부터 북미, 유럽 등 글로벌 완성차 업체에 SDC 공급 비즈니스를 확대하고 있다. 만도는 2003년 중국 북경에 서스펜션·브레이크 생산 공장을 세웠으며 중국 창청자동차(GWM), 광저우전기차(GANEC), 베이징 전기차(BJEV) 등 중국 로컬 자동차 회사들과 SDC 공급 계약을 체결했다.

