서남권 첫 공공 '서서울미술관' 설계에 세계적 건축가들 참가

서울시, 국제지명공모에 저명 건축가 5개팀 초청

26일 디지털·비대면 화상심사로 최종작 선정

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 오는 2023년 금천구에 건립하는 '서서울미술관'을 세계적인 건축가의 혁신적 설계를 통해 서울을 대표할 건축물로 건립한다. 서울 서남권 최초의 공공미술관이자 서울시립미술관 분관이다.

시는 공모운영위원회를 거쳐 지명한 해외 2개팀과 국내 3개팀 등 5팀이 참여하는 '국제지명 설계공모'를 통해 서서울미술관의 설계안을 마련한다고 25일 밝혔다.

서서울미술관은 문화시설이 상대적으로 부족한 금천구에 조성될 시립미술관으로, 금천구청 인근 금나래중앙공원 내 연면적 약 7000㎡ 규모의 '공원 속 미술관'으로 조성된다.

공모에는 중국 3대 건축가 중 한 명인 리우 지아쿤(Liu Jiakun), 독일과 오스트리아에서 활동하는 로저 리베(Roger Riewe), 3년 연속 '한국 최고의 리조트'로 선정된 '힐튼 남해 골프&리조트'를 설계한 민성진, '코스모스 리조트' 등을 통해 실험적 형태와 소재의 사용으로 주목받고 있는 김찬중, '가파도 문화예술창작공간'과 섬세한 건축으로 알려진 최욱 등 유명 건축가들이 참가한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 26일 최종 당선작 선정을 위한 심사는 비대면 화상심사로 진행된다. 돈의문박물관 내 도시건축센터 디지털심사장에 설치된 디지털 패널과 대형 스크린을 통해 도면을 보면서 심사하고, 현장에 영상 카메라를 설치해 심사장 상황을 해외 참가자와 심사위원에게 실시간 중계한다. 해외 참가자 및 심사위원은 클라우드 기반 화상회의 시스템에 접속해 심사장에서 송출하는 영상을 보면서 발표·심사할 수 있다.

심사 전 과정은 유튜브 '도시공간개선단' 채널에서 오후 1시부터 생중계돼 관심 있는 누구나 참관할 수 있다.

심사는 전문가 5인의 심사위원단이 맡는다. '공원 속 미술관'이라는 특징을 고려해 하버드 GSD대학 조경학 교수인 니얼 커크우드(Niall G. Kirkwood) 교수를 초빙, 조경 분야에 대한 심사에도 중점을 둔다. 국내 심사위원으로는 이충기 서울시립대 교수, 손진(이손건축사사무소), 위진복(UIA건축사사무소), 이소진(아뜰리에 리옹 서울) 등이 참여한다.

최종 당선작은 30일 발표되며, 당선팀은 기본 및 실시설계 계약 체결에 대한 우선협상권이 주어진다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr