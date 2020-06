무안소방서 ‘동승 체험 소방차 길 터주기 훈련’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 24일 군민이 행복하게 살 수 있는 안전사회 구현과 소방차의 재난현장 도착 시각 단축을 위한 ‘지역 인사 참여 소방차 길 터주기 훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이날 훈련은 무안소방서에서 출발해 무안 5일 시장을 지나 불무공원, 중앙로를 거쳐 낙지골목 구간에서 소방차량 4대, 소방공무원 및 동승 체험 인원을 포함한 20여 명이 참여해 진행됐다.

특히 이날 동승 체험에 나선 최옥수 씨는 소방차 길 터주기 훈련을 마친 후에 “소방차량 출동 시 애로사항을 느낄 좋은 기회였다”며 “긴급차량 출동 시 군민 모두가 양보 운전에 적극적으로 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

무안소방서 관계자는 “소방차 길 터주기는 재난 대응 골든타임 확보를 위해 매우 중요하다”며 “앞으로도 꾸준한 길 터주기 훈련 및 동승 체험을 통해 군민의 공감대 형성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

