무주군, 여름방학 대학생 '아르바이트 채용'

무주군청 청사와 각 산하기관 47명 모집

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주군은 이번 여름방학을 이용해 군청 및 각 산하기관에서 일할 대학생 아르바이트생 47명을 모집한다고 24일 밝혔다.

고등교육법상 대학교 재학생 가운데 본인의 주민등록지가 무주군이면서 부모 중 1인 이상의 주민등록지가 무주군인 대학생이 신청 대상이다.

군은 이달 22일부터 25일까지 희망자를 접수받으며, 군 홈페이지 참여마당(대학생아르바이트 신청)을 통해 인터넷 접수를 하거나 군청 방문접수로도 신청이 가능하다. 이달 30일까지 서류심사와 전산 추첨을 통해 다음달 1일 합격자를 발표한다.

단, 최근 2년간 대학생 아르바이트에 참여한 학생과 휴학생, 대학원생, 졸업예정자는 선발에서 제외된다. 연고지, 희망근무지 등을 종합적으로 고려하고 현장체험 등 다양한 군정참여 기회를 제공할 수 있도록 부서에 배치할 계획이다.

무주군 자치행정과 김상윤 팀장은 “여름방학을 맞이해 무주군 출신 대학생에게 아르바이트를 제공함으로써 학비부담을 경감하고 군정에 대한 이해와 신뢰도를 높여 지역발전 인재로 육성하기 위한 취지다”고 밝혔다.

한편 무주군 아르바이트생들은 1차 7월 6일부터 31일까지, 2차는 8월 3일부터 28일까지 주 5일 근무하게 된다.

