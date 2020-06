[골프토픽] JLPGA "내일 어스몬다민컵 개막"…디펜딩챔프 신지애 '불참'

[아시아경제 노우래 기자] ○…일본여자프로골프(JLPGA)투어가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 정국 속에서 뒤늦게 개막한다.

JLPGA는 24일 "2020/2021시즌 첫 대회인 어스몬다민컵(2억4000만엔)이 25일부터 나흘 동안 일본 지바현 카멜리아힐스골프장(파72ㆍ6622여드)에서 열린다"고 발표했다. '코로나19' 상황을 고려해 이미 시즌에 돌입한 한국여자프로골프(KLPGA)투어와 미국프로골프(PGA)투어처럼 무관중으로 치른다. JLPGA투어는 2020년과 2021년 대회를 하나의 시즌으로 묶어 진행하기로 결정한 상황이다.

어스몬다민컵은 JLPGA투어 대회 중 가장 많은 상금이 걸렸다. 지난해 상금왕을 차지한 스즈키 아이, 2019년 브리티시여자오픈 우승자 시부노 히나코 등 일본 선수들이 대거 출전한다. 그러나 코로나19 상황에 따른 입국 규제 정책 등으로 한국 선수들은 대거 불참한다. 디펜딩챔프 신지애(32)를 비롯해 이민영(28ㆍ한화큐셀), 배선우(26), 이보미(32) 등이 빠졌다. 이지희(41)와 이하나(19)만 출격한다.

