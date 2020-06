강동원, 최근 비주얼 논란에 "이제 나도 나이가 있는데…"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 강동원이 유튜브 라이브로 근황을 전했다.

지난 20일 강동원은 유튜브 채널 '모노튜브'를 통해 유튜브 라이브 방송을 진행했다. 이날 라이브 방송은 강동원 등장에 대한 특별한 예고 없이 시작됐음에도 순식간에 2000여 명의 접속자가 몰렸다.

이날 강동원은 화보 촬영 후 이어진 라이브 인터뷰에서 영화 '반도' 제작발표회에서 불거진 비주얼 논란에 대해 언급했다. 강동원은 "그날 얼굴이 붓기도 했고, 컨디션이 안 좋기도 했다"며 "이젠 저도 나이가 있는데, 이럴 때도 있고 저럴 때도 있다"고 말했다.

MBTI를 묻는 질문에는 'INTJ'라고 답했다. '상투적이고 뻔한 잡담을 꺼린다'는 성향에 관련해 "농담을 많이 하긴 하지만 대체적으로 할 말만 하는 편"이라고 공감했다.

라이브 방송 실시간 댓글에 올라온 "요즘 취미가 뭐냐"는 질문에 대해서는 "야구 보는 맛에 산다. 본가가 창원이라 NC다이노스의 팬"이라고 답했다. "형은 언제 늙어요?"라는 질문에는 "나도 점점 힘들어지고 있다"고 밝혔다.

이어 강동원은 영화 '반도'를 홍보하면서 "반도 이 영화, 도랐네(돌았네)"라는 2행시를 선보여 웃음을 자아냈다.

마지막으로 강동원은 "모두가 힘든 시기를 겪고 있는데 여러분도, 저도 힘내서 극복하자"며 "잘 헤쳐나갔으면 좋겠다"고 전했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr