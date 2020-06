순창군, ICT 접목 스마트 팜 온실농장 조성 계획

연말까지 30억 원 투입 9동 조성, 청년 농업인 임차

[아시아경제 호남취재본부 순창 이상진 기자] 전북 순창군이 스마트팜 온실농장을 조성해 관내 청년 농업인에게 영농 경영을 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

24일 군은 금과면 매우리 일대에 30억 원을 투자해 스마트팜 온실 6동(3,100평 규모)과 일반온실 3동(1,800평 규모) 등 총 9동을 올 연말 완공할 예정이다.

완공 이후 군은 관내 만 18세이상 40세 미만 청년 농업인에게 온실을 임차해 줄 계획이다.

군은 스마트팜 조성을 위해 한국농어촌공사 순창지사와 지난해 12월 위수탁 협약을 체결하고 실시설계도 완료했다.

7월이면 본격 공사에 착공해 이르면 11월에는 완료될 예정이다.

스마트팜은 정보통신기술(ICT)을 농업에 접목해 원격으로 농작물·과일·가축 등을 키울 수 있도록 조성한 농장을 말한다.

생육 조건에 적합한 온습도, 일사량, 냉난방을 자동으로 조절하고, 농작물의 재배 환경을 최적의 조건에 맞춰 키우다 보니 작황 또한 우수하다.

작황의 우수성보다도 스마트팜이 점차 영농지역에 빠르게 확산되는 가장 큰 이유는 편리성과 노동력 절감 때문이다.

급속한 고령화로 노동력이 부족한 영농현장에 스마트팜은 노동력 부족을 해결할 수 있는 또 다른 대안으로 손꼽히고 있다고 군은 밝혔다.

또 토지 구입 등 초기 투자비용이 만만치 않아 안정적 정착이 쉽지 않은 청년 농업인에게 비용이 많이 드는 스마트팜을 조성해 임대할 경우 경제적 부담이 대폭 줄어들 전망이다.

또한 초보 청년 농업인에게 부족한 영농경험을 스마트기술이 보완해 줄 수 있어 농작물 수확에 만족스러운 결과를 보여줄 수 있다는 장점이 있다.

군 관계자는“농업과 스마트 기술이 만나 점차 발전하면서 청년층에게 농업이 새로운 창업시장으로 각광받을 수 있다”고 말했다.

호남취재본부 이상진 기자 lsjin104@asiae.co.kr