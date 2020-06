대프리카 여름철 낭만은 어디서 … 대구시, '치맥페스티벌' 끝내 취소

치맥산업협회, 닭고기 100톤 대구시에 기부

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '대프리카' 시민들의 낭만이었던 대구지역 대표적 축제 '치맥페스티벌'이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 조짐 속에 끝내 취소됐다.

대구시와 ㈔한국치맥산업협회, 대구치맥페스티벌 조직위원회는 24일 "국민 건강과 안전을 고려해 올해 축제를 취소하기로 결정했다"고 밝혔다.

오는 7월1~5일 열릴 예정이었던 이 축제는 8월26~30일로 연기된 바 있다. 주최 측은 최근 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 계속 발생하고, 무증상 감염자가 속출하는 상황에서 강행하기 어렵다고 최종 판단했다.

대한민국 문화관광축제로 선정된 대구치맥페스티벌은 지난해 태풍으로 5일간의 축제 기간 중 하루 휴장에도 불구하고 예매 좌석이 매진될 정도로 큰 인기를 끌었다. 축제 취소에 따라 치맥산업협회는 닭고기 100톤을 대구에 기부하기로 했다.

협회 관계자는 "침체된 지역경제를 활성화하는 계기로 삼으려 했으나 감염병 차단이 우선이라는데 의견을 모아 취소 결정을 내렸다"고 설명했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr